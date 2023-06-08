حادث طعن في فرنسا: 7 مصابين بينهم 6 أطفال واعتقال المشتبه به

وقال دارمانين، عبر تويتر، "أصيب عدة أشخاص، بينهم أطفال، بجروح على يد فرد مسلح بسكين في ميدان بمدينة آنسي، وتم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع من قبل الشرطة".