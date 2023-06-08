مقتل 15 وإصابة 50 في انفجار بمسجد شمال أفغانستان

وأشارت قناة طلوع نيوز الأفغانية الإخبارية، نقلا عن مستشفى محلي، إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 50 .



ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ربما لقي مسؤولون رفيعو المستوى من طالبان حتفهم أيضا.



ولم تعلق حركة طالبان التي تحكم أفغانستان منذ انسحاب القوات الدولية من البلاد، على الحادث، على الفور. كما ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



من ناحية أخرى، أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة، أمس الأول الثلاثاء، مما أودى بحياة نائب المحافظ مولوي ناصر أحمد أحمدي، من حركة طالبان، وسائقه، بالإضافة لإصابة ستة أشخاص.