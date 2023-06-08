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الخميس 8 حزيران 2023 ساعة 15:33

أبرز التطورات على الساحة السودانية 8-6-2023

أبرز التطورات على الساحة السودانية 8-6-2023
وبحسب المصادر فقد تركزت المعارك في مناطق جبرة، والشجرة، وابو ادم، بجنوب العاصمة التي تصم اضافة الى هذا المصنع العسكري، تضم هيئة التصنيع الحربي ومستودعات كبرى لتخزين المواد البترولية والغاز، فضلاً عن إدارة سلاح المدرعات الذي يعتبر أحد أهم تشكيلات الجيش السوداني.

وتضاربت الأنباء بشأن سيطرة على المصنع اليرموك فقد بثت قوات الدعم مشاهد تثبت سيطرتها على مخازن أسلحة تابعة للجيش في محيط مجمع اليرموك بمنطقة جبرة واتهمت الجيش بالاستمرار في القصف الجوي والمدفعي بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان وعلى منشآت عامة.

في المقابل بث شهود عيان فيديوهات لتمكن الجيش من السيطرة على مصنع الذخيرة مرة اخرى بعد وصول تعزيزات عسكرية اليه.

وأدى القتال بين الطرفين المتحاربين الذي دخل الآن أسبوعه الثامن، إلى وقوع المدنيين في مرمى النيران وحال دون حصولهم على الخدمات الأساسية ونشر حالة من الفوضى.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان ياسر عرمان اليوم إن الحرب الدائرة تشهد تغيرا نوعيا باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية البعيدة المدى في مناطق مأهولة بالسكان، محذرا من زيادة عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية ومنازل المواطنين.

ومع سخونة الاوضاع في جنوب الخرطوم، ساد هدوء حذر جبهات القتال في مدينة أم درمان والخرطوم بحري وشرق النيل، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين حول سلاح المهندسين في أم درمان، لكن المعارك تجددت لاحقا بدرجات متفاوتة، وأما في ولايات إقليم دارفور فما زالت المعاركمستمرة.

و في خضم ارتفاع اصوات المعارك تحذر المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان امام انقطاع الكهرباء والماء وشح الغذاء والدواء.
رقم : 1062675
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