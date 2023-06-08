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الخميس 8 حزيران 2023 ساعة 17:32

الرئيس الإيراني: نسعى لكبح التضخم مع تحقيق نمو في الإنتاج

الرئيس الإيراني: نسعى لكبح التضخم مع تحقيق نمو في الإنتاج
وخلال احتفال ظهر اليوم في موقع مصنع إنتاج المكائن الصناعية في تبريز، بإعادة تشغيل 220 مصنعا راكدا في محافظة "آذربايجان شرقي" قال الرئيس رئيسي: يسعدني أن أكون بصحبة عمال ومهندسي ومديري هذا المجمع والمجمعات التي تم إحياؤها وأود أن أشكر كل الأعزاء الذين ساعدوا في إحياء هذا المصنع الكبير الذي أعيد إحياؤه بأيدي العمال والمهندسين.

واشار إلى أن هذا المصنع يوفر البنية التحتية للصناعة، قال: من مصنع إنتاج المكائن الصناعية يتم تجهيز وتحديث العديد من المصانع وذلك بفضل جهودكم المباركة.

*العدو لايريد أن يكون لدينا في البلاد إنتاج وأيدي عاملة

وأوضح رئيسي أن العدو لا يريد أن يكون إنتاج وعمالة في البلاد قائلا: ما علمنا إياه الشهداء أمثال الشهيد باكري أننا قادرون، بالأمس كنا نجاهد في مختلف المناطق في جبهات الحرب، واليوم نجاهد في المعامل والصناعات المنتشرة في كل مكان في هذا البلد، لأن العدو لا يريد أن يكون لدينا إنتاج وأيدي عاملة في البلد، وإنما يريد لنا البطالة وانخفاض في الدخل كي يتمكن من اركاعنا .

*إيجاد 67 ألف فرصة عمل وإعادة تشغيل 220 مصنعا راكدا

وتطرق الرئيس الإيراني إلى إيجاد 67 ألف فرصة عمل مع إعادة تشغيل 220 مصنعا وورشة عمل راكدة في آذربايجان شرقي، وأضاف: مع إحياء 220 مصنعا وورشة عمل في محافظة آذربايجان شرقي، حصل 67 ألف شخص على وظائف، وهو المستوى القياسي الذي يمكن توفيره ليس فقط في تبريز (مركز المحافظة) والبلاد ولكن أيضا على مستوى المنطقة.

وقال رئيسي: تم تشغيل 220 مصنعا في المحافظة، وذهبت هذا الصباح إلى "تشرمشهر تبريز" (مدينة صناعة الجلود في تبريز) وشاهدت عن كثب مقدار الصناعة عالية الجودة والعمل الرائع الذي تم إنجازه في تبريز.

*خلق الاقتدار الوطني لايتم فقط عبر صناعة الصواريخ بل من خلال القطاع الصناعي أيضا

وتابع رئيس الجمهورية: صناعة الصواريخ مفخرة لنا، نحن نفتخر بأعزائنا الذي يصنعون صواريخا ينذهل العالم منها.. أنتم أيضا بإحيائكم المصانع وتشغيلكم الوحدات الإنتاجية الراكدة تساهمون في خلق الاقتدار الوطني.

وأضاف: الحكومة والبرلمان يعتبران نفسيهما ملزمين بدعم المنتجين، ويجب أن تعلموا بأنكم مدعومون ماليا وقضائيا .

*الإنتاج هو الدواء لكثير من آلامنا

وفي أشارة إلى شعار العام الحالي "كبح التضخم وزيادة الانتاج"، قال الرئيس رئيسي: "في تحقيق نمو الإنتاج، لا نسعى لكبح التضخم بالركود، بل نعمل لكبح التضخم مع نمو الإنتاج".

وأعتبر أن الإنتاج هو الدواء لكثير من الآلام مضيفا: "الإنتاج هو العلاج لكثير من الآلام في البلاد هذه الأيام.. إذا كان الإنتاج سيزيد الصادرات والدخل، وسيزيد حصتنا في المنطقة، والنتيجة ستكون كبح جماح التضخم".
رقم : 1062679
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