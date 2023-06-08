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الخميس 8 حزيران 2023 ساعة 17:34

إيران تدين الهجوم الإرهابي على مسجد بولاية بدخشان في أفغانستان

إيران تدين الهجوم الإرهابي على مسجد بولاية بدخشان في أفغانستان
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس: الهجمات الارهابية العمياء التي تستهدف الأناس العاديين والمواطنين الأبرياء وخاصة في الأماكن الدينية مدانة ولاتمت بأي صلة الى تعاليم الدين الاسلامي المبين .

وأضاف ناصر كنعاني، نسأل الله تعالى ان يمن على ضحايا هذا الحادث بالرحمة والغفران وعلى المجروحين بالشفاء العاجل .

يذكر ان وسائل إعلام أفغانية افادت بوقوع انفجار داخل مسجد في مدينة فيض أباد بإقليم بدخشان، شمالي أفغانستان، اليوم الخميس، خلال جنازة نائب محافظ الإقليم الذي قتل في هجوم قبل يومين.

وأفاد مراسل قناة العالم في أفغانستان بمقتل ستة عشر شخصا وجرح خمسين آخرين خلال انفجار استهدف مسجد "نبوي" بمنطقة فيض آباد في ولاية بدخشان شمالي البلاد.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ربما لقي مسؤولون رفيعو المستوى من طالبان حتفهم أيضا.

ولم تعلق حركة طالبان التي تحكم أفغانستان منذ انسحاب القوات الدولية من البلاد، على الحادث، على الفور.. كما ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

من ناحية أخرى، أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة، أمس الأول الثلاثاء، مما أودى بحياة نائب المحافظ مولوي ناصر أحمد أحمدي، من حركة طالبان، وسائقه، بالإضافة لإصابة ستة أشخاص
رقم : 1062681
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