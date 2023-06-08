إثيوبيا تحذّر من استعداد "مجموعات" لتنفيذ عمليات أمنية في إديس أبابا

ونقلت وكالة "فانا"، عن فرقة العمل الأمنية بياناً، قالت فيه إنها اكتشفت أن هناك قوات مستعدة لخلق مشاكل أمنية مختلفة في مدينة أديس أبابا، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ سلسلة من العمليات المنسقة في العاصمة.



وفي السياق ذاته، طالبت فرقة العمل الأمنية، الشعب الإثيوبي بالتعاون وتقديم البيانات الدقيقة التي "تساعد الفرقة المعنية في اكتشاف وتتبع وضبط العناصر الإجرامية".



وفي وقت سابق، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي فاي، التزام بلادها بدعم عملية السلام في إثيوبيا.



ووفق بيان للخارجية الإثيوبية، أكد أن مولي بحثت في العاصمة أديس أبابا، مع المسؤولين الإثيوبيين القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح البيان أن المسؤولة الأميركية التقت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديميكي ميكونين، حيث أطلعها على التنفيذ العاجل لاتفاقية بريتوريا للسلام، مشيراً إلى إن مولي "رحبت باتفاق السلام وعملية تنفيذه وأعربت عن التزام بلادها بدعمه".