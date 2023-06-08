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الخميس 8 حزيران 2023 ساعة 21:26

الرئيس الإيراني يزيح الستار عن جرار حقول الأرز محلي الصنع

الرئيس الإيراني يزيح الستار عن جرار حقول الأرز محلي الصنع
تم هذا خلال زيارة الرئيس الإيراني الحالية لمحافظة آذربايجان شرقي، حيث يتمتع جرار حقول الأرز الإيراني بتكنولوجيا تظاهي الجرارات الحديثة في العالم وهو متعدد الاستخدامات بقدرة 45 حصان ووزنه خفيف ونموذجي للاستخدام في حقول الأرز ذات المستوى العالي من المياه وهو مضاد للماء ومنصة الجرار ذات ارتفاع عال عن سطح الأرض.

*إيران تنضم إلى مجموعة الدول المصنعة لجرارات حقول الأرز

وأشار مساعد الشؤون الهندسية لمدير مصنع إنتاج الجرارات في مدينة تبريز أمير جديري فيضي إلى الجهود التي بذلها منتسبو هذا المصنع لانضمام إيران الإسلامية إلى الدول الرائدة في صنع جرارات حقول الأرز مثل أميركا واليابان وكوريا والهند.

وقال جديري فيضي في تصريح صحفي أول أمس الثلاثاء، أن هذا الجرار الذي تم صناعته وتصميمه على يد الباحثين الإيرانيين وبلغ مرحلة الإنتاج الوفير وسيوضع تحت تصرف المزارعين قريبا، كان الوحيد من نوعه الذي تفتقد إليه صناعة الجرارات في البلاد.

وأشار فيضي إلى أن حاجة مزارعي الأرز في إيران لهذا النوع من الجرارات كان يتم توفيره من الداخل بصورة بحتة، موضحا أن صناعتها في داخل إيران ليس فقط حالت دون خروج 15 مليون دولار من العملة الصعبة من البلاد بل أنه من المتوقع أن يدر بالنفع عليها بمبلغ 5 ملايين دولار سنويا.

وتابع قائلا: إن أميركا واليابان وكوريا والهند والصين كانت من الدول التي تمتلك تقنية إنتاج الجرارات، فيما أضيفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه الدول لامتلاكها هذه التقنية المتطورة.

وأوضح بأن حاجة إيران من الجرارات هي 1500 جرار، مشيرا إلى وجود 12 شرکة تابعة لمصنع إنتاج الجرارات بينها 8 في مدينة تبریز، و 2 خارج محافظة آذربایجان شرقي و 2 خارج البلاد.

وقال: يتم حاليا توفير حاجة 99% من حاجة المزارعين الإيرانيين للجرارات داخليا، وبلغت عوائد البلاد من صادرات أنواع الجرارات ومحركاتها وقطع الغيار الخاصة بها 41 ملیون دولار خلال العام الماضي.
رقم : 1062725
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