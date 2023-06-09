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الجمعة 9 حزيران 2023 ساعة 08:38

بايدن: سنحصل "على التمويل اللازم" لدعم أوكرانيا ضد روسيا

بايدن: سنحصل "على التمويل اللازم" لدعم أوكرانيا ضد روسيا
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رد بايدن على صحفي سأله ما اذا كان يحظى بتأييد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على هذا التمويل، بالقول: "أنا واثق بأننا سنحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

هذا وأعلن بايدن وسوناك اليوم، شراكة اقتصادية جديدة تهدف الى خوض التحديات الجيوسياسية الكبيرة الراهنة، وخصوصا في مواجهة طموحات الصين.

وينص "إعلان أطلسي" وقعه الرجلان في البيت الابيض على بنود عدة بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وتوريد المعادن الضرورية في الانتقال على صعيد الطاقة.

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، مسألة دعم أوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري، مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن.

وفي الأول من يونيو، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف الناتو سيقدم لأوكرانيا "حزمة قوية من الدعم السياسي والمادي" خلال القمة القادمة المزمع عقدها في مدينة فيلنيوس في الفترة ما بين 11-12 يوليو، دون تحديد للمبلغ المقرر.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
رقم : 1062795
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