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الجمعة 9 حزيران 2023 ساعة 08:40

أبو الغيط يتحدث عن ضرورة "البناء" على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أبو الغيط يتحدث عن ضرورة "البناء" على عودة سوريا إلى الجامعة العربية
وجاءت تصريحات الأمين العام، خلال المشاركة، اليوم الخميس، في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى الخاصة بالتعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، إن الأخير شدّد على أنه لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية المستجدة على القضايا العربية، كما واستعرض الأمين العام خلال الجلسة أولويات ومواقف الجامعة العربية لعدد من القضايا المشتركة التي يتناولها الجانبان وعلى رأسها القضية الفلسطينية، "وأكد على تصاعد الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مطالبا المجلس بإعادة الاعتبار لحل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام المُستدام، مشيراً إلى أنه المبدأ الذي اعتمده المجتمع الدولي.

كما أوضح الأمين خطورة ودقة الوضع في السودان بعد أن تحولت العاصمة الخرطوم إلى ساحة للمواجهة العسكرية، مطالبا بتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وبما يسمح باستئناف مسار سياسي يحافظ على وحدة البلاد الترابية، وكذا وحدة مؤسساتها الوطنية.

وفي الشان الليبي، تطرق أمين عام الجامعة العربية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها، ونادى الأطراف الليبية إلى تخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
رقم : 1062797
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