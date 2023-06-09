مصرع 6 أشخاص اثر السيول في إيران

وقال مرتضى مراد بور في تصريح له : ان 13 ألفا من رجال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر يقدمون المساعدة اللازمة للمنكوبين في مناطق اجتاحتها السيول في محافظات أصفهان وطهران وسمنان وزنجان واذربيجان الشرقية.



وتابع، إنه في محافظة طهران ، اجتاحت السيول مدينة فيروزكوه بعد هطول أمطار اليوم ، ووفقًا لإعلان ادارة المدينة، فقد تم إخلاء قرية كوهسار لمنع حدوث مخاطر على حياة سكانها ، مضيفًا أن عمليات الإنقاذ ستستمر في هذه المدينة.



وقال مراد بور: في مدينة شاهرود بمحافظة سمنان ، أدت الامطار الغزيرة إلى إغراق بعض المنازل والطرق.



وقال نائب شؤون العمليات بمنظمة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الاحمر: في مدينة أردستان بمحافظة أصفهان ، وبعد هطول أمطار غزيرة ، وقعت فيضانات في قريتين ، مما أدت للاسف الى مصرع 3 اشخاص اثر عدم رعايتهم لشروط الامان ومكوثهم في ضفاف احد الانهر، ومع استمرار هطول الامطار تجري عملية تفريغ الوحدات السكنية من مياه السيول.



وأضاف: في محافظة أذربيجان الشرقية، غمرت المياه أيضًا مدينة أهر ، مما أدى إلى وقوع أسرة مكونة من ثلاثة أفراد في مسار الفيضانات ، وللأسف فقد طفل هذه الأسرة حياته.