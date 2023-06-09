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الجمعة 9 حزيران 2023 ساعة 13:06

الشيخ يزبك: نريد الرئيس الجامع والمنفتح على جميع المكونات

الشيخ يزبك: نريد الرئيس الجامع والمنفتح على جميع المكونات
واضاف، قلنا وما زلنا نردد أننا نريد الرئيس الجامع المنفتح على جميع المكونات، رئيس لجميع اللبنانيين من دون تمييز، وصاحب موقف ومبدأ وقوة من أجل المواجهة والصمود في وجه ما يخطط للبنان من مشاريع.

وخلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة (عليها السلام) بمدينة بعلبك شرق لبنان، أشار الشيخ يزبك إلى أننا من هذا المنطلق كان تأييدنا ودعمنا لرئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية، لأننا نرى فيه هذه المؤهلات وله القدرة على معالجة جميع الملفات، خصوصا ملف النازحين السوريين وترتيب العلاقة مع سوريا وجميع الدول العربية والخليجية كونه منفتح على دول العالم ما عدا العدو الإسرائيلي.

ولفت سماحته إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة والأمة لن تستسلم ولن تُذل، فهذه القضية حية بحياة الأمة مهما كانت المؤامرات وبطش الوحوش الإسرائيلية المحمية من قوى الكبرى وأمريكا في مقدمتها.

وقال: مهما كانت المخططات والمشاريع من أجل تصفية وتغييب القضية، فأبناء القضية حاضرون جاهزون لمواجهة العدو دفاعًا عن القضية المقدسة، مضيفًا أن البطل المصري الجندي الفارس الهمام الذي انتفض كان نموذجًا لذلك، إذ جاء للعدو من حيث لم يحتسب فكانت عمليته البطولية التي نالت من جنوده واستمر بمقاومته حتى آخر طلقة وحتى استشهد، فاربك العدو وما زال يتخبط بخيبة أماله.

وختم الشيخ يزبك قائلًا: هنيئا للأمة بهذه النماذج من أبنائها الذين يهتفون باسم فلسطين ويختلط دمها ويسيل على أرض فلسطين ليتحول يوما إلى سيل جارف يجرف الكيان الوقت الى مستنقعات الذل والهوان"، وحيا "هذا المقاوم الجندي البطل وكل المقاومين والنصر آت ان شاء الله تعالى.
رقم : 1062842
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