الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 حزيران 2023 ساعة 13:09

تايوان تفعل دفاعاتها الجوية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة

تايوان تفعل دفاعاتها الجوية إثر تحليق عشرات المقاتلات الصينية قرب الجزيرة
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنه بدءًا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، تم رصد 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.

وأضافت أنه تم تحديد مقاتلات صينية من طراز J-11 وJ-16 وقاذفات H-6 وطائرات نقل عسكرية YU-20 وطائرات استطلاع أواكس في المجال الجوي الجنوبي الغربي للجزيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الطائرات الصينية حلقت عبر منطقة الدفاع الجوي جنوبي شرق تايوان قبل عبورها إلى غرب المحيط الهادئ.

وأكدت الوزارة أن الجيش التايواني يراقب الوضع عن كثب، وأرسل طائراته وسفنه البحرية، كما تم تفعيل أنظمة الصواريخ الأرضية "للرد على هذه الأنشطة".

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترًا ازدادت حدّته في الأشهر القليلة الماضية على خلفية تبادل زيارات بين مسؤولين تايوانيين وأمريكيين.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
مصدر : وكالات
رقم : 1062843
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تنفي اي اتفاق مؤقت مع أمريكا بشأن النووي
إيران تنفي اي اتفاق مؤقت مع أمريكا بشأن النووي
الرئيس الإيراني: نسعى لكبح التضخم مع تحقيق نمو في الإنتاج
الرئيس الإيراني: نسعى لكبح التضخم مع تحقيق نمو في الإنتاج
8 حزيران 2023
الصاروخ الإيراني "فتاح" وانعكاساته؟
الصاروخ الإيراني "فتاح" وانعكاساته؟
8 حزيران 2023
ايران تبدأ ببناء مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر
ايران تبدأ ببناء مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر
8 حزيران 2023
هكذا ردت طهران على التصريحات التدخلية لبعض الدول الغربية بخصوص صاروخ "فتاح"
هكذا ردت طهران على التصريحات التدخلية لبعض الدول الغربية بخصوص صاروخ "فتاح"
8 حزيران 2023
استشهاد الطفولة في فلسطين.. مسلسل لا يتوقف ولا رادع يردع المجرم
استشهاد الطفولة في فلسطين.. مسلسل لا يتوقف ولا رادع يردع المجرم
8 حزيران 2023
لماذا "فتاح" و"خيبر" يكمّلان بعضهما البعض؟
لماذا "فتاح" و"خيبر" يكمّلان بعضهما البعض؟
7 حزيران 2023
في ذكرى رحيل مؤسس الثورة...أصداء تصريحات المرشد الإيراني الأعلی في وسائل الإعلام العالمية
في ذكرى رحيل مؤسس الثورة...أصداء تصريحات المرشد الإيراني الأعلی في وسائل الإعلام العالمية
7 حزيران 2023
قصة التطبيع بين السعودية والکيان الصهيوني...بايدن يبحث عن إنجاز للانتخابات الرئاسية المقبلة
قصة التطبيع بين السعودية والکيان الصهيوني...بايدن يبحث عن إنجاز للانتخابات الرئاسية المقبلة
7 حزيران 2023
تشكيل تحالف إيراني عربي جديد في الخليج الفارسي.. الأسباب والنتائج
تشكيل تحالف إيراني عربي جديد في الخليج الفارسي.. الأسباب والنتائج
7 حزيران 2023
منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
7 حزيران 2023
آية الله عيسى قاسم:
آية الله عيسى قاسم: 'البحرين ليست أميركا ولا 'إسرائيل' اللقيطة 'المؤقتة'
6 حزيران 2023
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
6 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
استشهاد الطفولة في فلسطين.. مسلسل لا يتوقف ولا رادع يردع المجرم
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها