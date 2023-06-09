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الجمعة 9 حزيران 2023 ساعة 16:10

تونس... حريق يلتهم 14 هكتارا من القمح

تونس... حريق يلتهم 14 هكتارا من القمح
ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن الحريق نشب بإحدى مزارع الحبوب في منطقة بوزارية التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية حسبما صرح العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية في بنزرت.

وأكد المليتي أنه تم إخطار وحدات الحماية بنشوب حريق في المنطقة المذكورة وهرعت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، لتخمد الحريق الذي أتى على 14 هكتارا من حبوب القمح.

وكانت وحدات الحرس الوطني في بنزرت الجنوبية قد انتقلت إلى موقع الحريق للمعاينة وتعهدوا بفتح تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

يذكر أنه في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية التونسية، السيطرة على حريق شب في 6 مراكب للصيد داخل أحد موانئ مدينة صفاقس.

ووفقا لبيان نشره موقع "نسمة" التونسي، فقد "تولت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس التدخل لإخماد حريق نشب بـ6 مراكب صيد محجوزة بميناء الصيد البحري اللواتة من معتمدية جبنيانة".

وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية أن الحريق الذي شب في هذه المراكب لم يسفر عن أي إصابات بشرية.
رقم : 1062861
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