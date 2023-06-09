استشهاد شاب فلسطيني غرب رام الله واعتقال جريحين شمالها

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة قولها، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهدي سمير محمد بيادسة (29 عاما) قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله.



من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين جريحين من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام مروان التميمي، ومحمد فضل التميمي، وذلك عقب دهم منزلي ذويهما في القرية وتفتيشهما.



يذكر بأن الشاب وسام أصيب برصاص الاحتلال في رأسه منذ أيام خلال مواجهات اندلعت في القرية، فيما أصيب محمد قبل عدة أعوام بالرصاص الإسفنجي في رأسه.