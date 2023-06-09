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الجمعة 9 حزيران 2023 ساعة 19:53

كفرشوبا.. تجدد المواجهات بين شبان لبنانيين و القوات الصهيونية

كفرشوبا.. تجدد المواجهات بين شبان لبنانيين و القوات الصهيونية
ولفت فياض في حديث تلفزيوني اليوم الجمعة الى أن العدو الاسرائيلي يدرك أن التمادي في تجاوز الخطوط الحمر سيكون مكلفًا له.

واعتدت قوات الإحتلال الصهيوني اليوم الجمعة على متظاهرين من أبناء بلدتي كفرشوبا والعرقوب في نقطة كفرشوبا الحدودية، حيث اعتصموا رفضا لتجريف أراضيهم. وقد ردّ المتظاهرون برمي الحجارة على الجنود المعتدين بعد أن عمد العدو إلى إلقاء القنابل الغازية باتجاههم، في وقت نفذ انتشار مكثف للجيش اللبناني عند النقطة المذكورة واتخذ وضعية قتالية في مواجهة الإحتلال.

واكتفى جنود اليونيفيل بمشاهدة اعتداءات العدو دون أي تحرك لرده عن مواصلتها، وعمدوا بعد ذلك إلى الاكتفاء برفع يافطة تدعو الإحتلال إلى عدم تجاوز ما يسمى بـالخط الأزرق.

هذا وأقام مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي والمتظاهرين صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ احتلال تلال كفرشوبا.

وأدانت جهات لبنانية ما يجري في تلال كفرشوبا من اعتداءات صهيونية على المتظاهرين، وحيوا أهالي كفرشوبا والعرقوب وعناصر وضباط الجيش اللبناني الذين عكسوا بما فعلوه خيار أهل الجنوب الشرفاء ومعظم اللبنانيين الذين قاوموا الإحتلال وحرروا معظم الأرض اللبنانية.

وحيا رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير أهالي كفرشوبا والجيش اللبناني، متسائلاً عن الدور الذي تلعبه القوات الدولية العاملة في لبنان بخصوص التعديات الصهيونية المتكررة على لبنان.

وفي تصريح أمام وفود شعبية زارت دارته في المنية، اعتبر الخير أن مساندة الجيش اللبناني لأهالي كفر شوبا يؤكد ضرورة التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة العدو وأطماعه في وطننا، لأن التجارب أثبتت أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا بلغة المقاومة".

وأكد الخير أن "المقاومة هي الضمانة الأساسية التي يستند عليها اللبنانيون في حمايتهم من العدو، لأنه لولا المقاومة لما تحرر معظم الجنوب اللبناني من رجس الإحتلال، وبفضل المقاومة سيتم تحرير كامل الأرض اللبنانية في مزارع شبعا و تلال كفرشوبا".

وأدان اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان الإعتداءات الصهيونية على مزارعي وأهالي كفرشوبا وأراضيها، محاولا من جديد استكمال سياسة مصادرة الأراضي والإعتداءات عليها وعلى أصحابها بطريقة عدوانية توسعية ضاربا عرض الحائط حقوق السكان وممتلكاتهم.

وفي بيان له، أكد الاتحاد أن استمرار سياسة العدوان والاعتداءات على أصحابها أمام المجتمع الدولي وكل المؤسسات دون اي رادع، يؤكد سياسة الكيل بمكيالين لصالح الكيان الصهيوني في ظل الصمت العربي والهرولة نحو التطبيع، لكن الشعوب دائما تؤكد رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.
رقم : 1062897
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