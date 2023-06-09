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الجمعة 9 حزيران 2023 ساعة 21:10

اتفاق هدنة جديد في السودان

اتفاق هدنة جديد في السودان
وأشارت الخارجية السعودية، في بيان نشرته على تويتر، إلى أنه جرى اقتراح الهدنة الجديدة لتعزيز تدابير بناء الثقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 وأشار البيان إلى أن الطرفين سيلتزمان أثناء فترة وقف إطلاق النار بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي،مما يسمح باستئناف محادثات جدة.

وتم الاتفاق على عدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها وأنهما اتفقا ايضا على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى المتضررين في كافة أنحاء البلاد.

وأكد البيان ايضا أن الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف.

وإلى ذلك يتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولا وبارتكاب خروق خلال سلسلة من الهدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ الخامس عشر من نيسان ابريل الماضي.

في المقابل تواصل الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني التحليق في مدن العاصمة الثلاث، وذلك بعد معارك بالأسلحة الثقيلة دارت أمس في المنطقة الصناعية بالخرطوم وشارع الغابة.

وفي السياق تستمر الحرائق لليوم الثالث على التوالي في منشأة للنفط والغاز، عقب هجوم على مجمع اليرموك العسكري للصناعات الدفاعية جنوبي الخرطوم.

وفي الاثناء فقد أخطرت الخرطوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن مبعوثه الى السودان فولكر بيرتس شخص غير مرغوب به.

واتهمته بالانحياز وذلك بعد امتناع المنظمة الدولية عن التجاوب مع طلب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استبداله. إلا أن غوتيرش جدد ثقته بمبعوثه.

كما أن مجلس الأمن الدولي مدد قبل نحو اسبوع البعثة الأممية للسودان برئاسة بيرتس، في اشارة الى رفض طلب الخرطوم بتغييره.
رقم : 1062903
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