رئيسي: حاضرون في الاقتصاد العالمي رغم أنف الكثيرين

واضاف آية الله رئيسي الذي يزور محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) في كلمة القاها في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في هذه المحافظة ، عصر اليوم الجمعة، ان التنمية الاقتصادية في البلاد رهن بزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية ولذلك فان الاتفاقيات المبرمة بين المحافظة وبين ناشطي القطاع الخاص تحظى باهمية بالغة.



واعتبر رئيس الجمهورية ان التعاون مع الخارج هو ايضا يحظى باهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية وان محافظة آذربايجان الشرقية الايرانية تملك امكانيات كبيرة في هذا المجال ، لكن ينبغي تأهيل البنى التحتية اللازمة وتسهيل شؤون المستثمرين.



ودعا آية الله رئيسي الى ضروة ان تتولد الشعور بالثقة لدى القطاع الخاص لتحفيزه على الاستثمار في المشاريع الاقتصادي ، وان على الحكومة ان تعمل لازالة العوائق التي تعتري نشاط وعمل القطاع الخاص.



كما شدد رئيس الجمهورية على حاجة البلاد لتحقيق النمو الاقتصادي ، واشار الى ضرورة ان تتجنب البنوك الدخول في الاستثمارات لأن ذلك يولد المنافسة مع القطاع الخاص، بل يجب على البنوك ان تكون داعمة ومسهلة للقطاع الانتاجي وليس ان تكون منافسة للقطاع الخاص في نشاطاته ، كما ينبغي على الحكومة ان يقتصر دورها على الدعم والمراقبة ولا ينبغي لها ان تكون هي الجهة التي تدير الاقتصاد ، وان الخطط التنموية السابقة التي وضعت تنص على هذا الأمر.



ونوه آية الله رئيسي الى ضرورة ان يعمل المسؤولون المعنيون من اجل زيادة الانتاجية في العمل والتي تعتبر من الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مع ضرورة التنبة ايضا لبكح التضخم لكن من دون ان يؤدي ذلك الى الركود الاقتصادي الذي يعتبر وجها آخر للتضخم نفسه.



وأشار آية الله رئيسي الى التفاهمات الاقتصادية المبرمة بين ايران ودول الاتحاد الاوراسي ودول منظمتي شانغهاي وايكو ، قائلا ان الايام القادمة ستشهد عقد تفاهمات ايضا مع اندونيسيا ، واضاف " الكثيرون كانوا يريدون ركودنا (الاقتصادي) وان نصاب باليأس ، لكننا الان حاضرون في الاسواق العالمية وان كافة الدول التي ترتبط معنا بعلاقات ترغب في تواجدنا في اسواقها ، وان منطقة القوقاز تعتبر ساحة واسعة ومناسبة لتواجد ونشاط محافظة آذربايجان الشرقية الايرانية، كما لدينا عقود في مجال الطاقة وعلاقات تجارية مع تركمنستان وان قائد ومسؤولي تركمنستان يدعوننا دوما لاقامة معارض في عشق آباد ومنطقة القوقاز.



وأردف قائلا " يجب ان ترفرف هذه الراية التي رفعها الشعب الايراني في مجال الانتاج اكثر من غيره ، ويجب عدم التفريط بمثل هذه الامكانيات والقدرات" .



كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على بذل الحكومة جهودا خاصة واهتماما بالغا لتحقيق شعار العام وهو كبح التضخم ونمو الانتاج ، قائلا انه يجب البحث عن كبح التضخم في نمو الانتاج وزيادة وخلق الثروة، وليس الركود الاقتصادي.