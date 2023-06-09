الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 حزيران 2023 ساعة 21:14

رئيسي: حاضرون في الاقتصاد العالمي رغم أنف الكثيرين

رئيسي: حاضرون في الاقتصاد العالمي رغم أنف الكثيرين
واضاف آية الله رئيسي الذي يزور محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) في كلمة القاها في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في هذه المحافظة ، عصر اليوم الجمعة، ان التنمية الاقتصادية في البلاد رهن بزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية ولذلك فان الاتفاقيات المبرمة بين المحافظة وبين ناشطي القطاع الخاص تحظى باهمية بالغة.

واعتبر رئيس الجمهورية ان التعاون مع الخارج هو ايضا يحظى باهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية وان محافظة آذربايجان الشرقية الايرانية تملك امكانيات كبيرة في هذا المجال ، لكن ينبغي تأهيل البنى التحتية اللازمة وتسهيل شؤون المستثمرين.

ودعا آية الله رئيسي الى ضروة ان تتولد الشعور بالثقة لدى القطاع الخاص لتحفيزه على الاستثمار في المشاريع الاقتصادي ، وان على الحكومة ان تعمل لازالة العوائق التي تعتري نشاط وعمل القطاع الخاص.

كما شدد رئيس الجمهورية على حاجة البلاد لتحقيق النمو الاقتصادي ، واشار الى ضرورة ان تتجنب البنوك الدخول في الاستثمارات لأن ذلك يولد المنافسة مع القطاع الخاص، بل يجب على البنوك ان تكون داعمة ومسهلة للقطاع الانتاجي وليس ان تكون منافسة للقطاع الخاص في نشاطاته ، كما ينبغي على الحكومة ان يقتصر دورها على الدعم والمراقبة ولا ينبغي لها ان تكون هي الجهة التي تدير الاقتصاد ، وان الخطط التنموية السابقة التي وضعت تنص على هذا الأمر.

ونوه آية الله رئيسي الى ضرورة ان يعمل المسؤولون المعنيون من اجل زيادة الانتاجية في العمل والتي تعتبر من الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مع ضرورة التنبة ايضا لبكح التضخم لكن من دون ان يؤدي ذلك الى الركود الاقتصادي الذي يعتبر وجها آخر للتضخم نفسه.

وأشار آية الله رئيسي الى التفاهمات الاقتصادية المبرمة بين ايران ودول الاتحاد الاوراسي ودول منظمتي شانغهاي وايكو ، قائلا ان الايام القادمة ستشهد عقد تفاهمات ايضا مع اندونيسيا ، واضاف " الكثيرون كانوا يريدون ركودنا (الاقتصادي) وان نصاب باليأس ، لكننا الان حاضرون في الاسواق العالمية وان كافة الدول التي ترتبط معنا بعلاقات ترغب في تواجدنا في اسواقها ، وان منطقة القوقاز تعتبر ساحة واسعة ومناسبة لتواجد ونشاط محافظة آذربايجان الشرقية الايرانية، كما لدينا عقود في مجال الطاقة وعلاقات تجارية مع تركمنستان وان قائد ومسؤولي تركمنستان يدعوننا دوما لاقامة معارض في عشق آباد ومنطقة القوقاز.

وأردف قائلا " يجب ان ترفرف هذه الراية التي رفعها الشعب الايراني في مجال الانتاج اكثر من غيره ، ويجب عدم التفريط بمثل هذه الامكانيات والقدرات" .

كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على بذل الحكومة جهودا خاصة واهتماما بالغا لتحقيق شعار العام وهو كبح التضخم ونمو الانتاج ، قائلا انه يجب البحث عن كبح التضخم في نمو الانتاج وزيادة وخلق الثروة، وليس الركود الاقتصادي.
رقم : 1062905
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: حاضرون في الاقتصاد العالمي رغم أنف الكثيرين
رئيسي: حاضرون في الاقتصاد العالمي رغم أنف الكثيرين
رئيسي: المؤامرات لا يمكنها التفريق بين آذربايجان الايرانية وجمهورية آذربايجان
رئيسي: المؤامرات لا يمكنها التفريق بين آذربايجان الايرانية وجمهورية آذربايجان
9 حزيران 2023
إيران تنفي اي اتفاق مؤقت مع أمريكا بشأن النووي
إيران تنفي اي اتفاق مؤقت مع أمريكا بشأن النووي
9 حزيران 2023
الرئيس الإيراني: نسعى لكبح التضخم مع تحقيق نمو في الإنتاج
الرئيس الإيراني: نسعى لكبح التضخم مع تحقيق نمو في الإنتاج
8 حزيران 2023
الصاروخ الإيراني "فتاح" وانعكاساته؟
الصاروخ الإيراني "فتاح" وانعكاساته؟
8 حزيران 2023
ايران تبدأ ببناء مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر
ايران تبدأ ببناء مفاعلين نوويين لانتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر
8 حزيران 2023
هكذا ردت طهران على التصريحات التدخلية لبعض الدول الغربية بخصوص صاروخ "فتاح"
هكذا ردت طهران على التصريحات التدخلية لبعض الدول الغربية بخصوص صاروخ "فتاح"
8 حزيران 2023
استشهاد الطفولة في فلسطين.. مسلسل لا يتوقف ولا رادع يردع المجرم
استشهاد الطفولة في فلسطين.. مسلسل لا يتوقف ولا رادع يردع المجرم
8 حزيران 2023
لماذا "فتاح" و"خيبر" يكمّلان بعضهما البعض؟
لماذا "فتاح" و"خيبر" يكمّلان بعضهما البعض؟
7 حزيران 2023
في ذكرى رحيل مؤسس الثورة...أصداء تصريحات المرشد الإيراني الأعلی في وسائل الإعلام العالمية
في ذكرى رحيل مؤسس الثورة...أصداء تصريحات المرشد الإيراني الأعلی في وسائل الإعلام العالمية
7 حزيران 2023
قصة التطبيع بين السعودية والکيان الصهيوني...بايدن يبحث عن إنجاز للانتخابات الرئاسية المقبلة
قصة التطبيع بين السعودية والکيان الصهيوني...بايدن يبحث عن إنجاز للانتخابات الرئاسية المقبلة
7 حزيران 2023
تشكيل تحالف إيراني عربي جديد في الخليج الفارسي.. الأسباب والنتائج
تشكيل تحالف إيراني عربي جديد في الخليج الفارسي.. الأسباب والنتائج
7 حزيران 2023
منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
منتسبو الصناعة النووية يجتمعون مع قائد الثورة الاسلامية
7 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
استشهاد الطفولة في فلسطين.. مسلسل لا يتوقف ولا رادع يردع المجرم
انتفاضة 15 خرداد الملحمية.. نقطة بداية الثورة الاسلامية في ايران
لماذا تضر المصالحة بين إيران والسعودية بأمريكا والکيان الإسرائيلي؟
الشيخ حبلي: الإمام الخميني لا يزال حياً بأفكار ثورته ومبادئها