مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار بالصومال

وكتبت الوكالة: "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى في قرية مورالي إلى 27 شخصا، وأصيب 53 نتيجة انفجار قذيفة لم تنفجر في وقت سابق ... في مقاطعة شبيلي السفلى". لافتة إلى أن معظم الضحايا هم من الأطفال.



وقد وقع الحادث صباح يوم الجمعة عندما كانت مجموعة من الأطفال تلعب في مورالي، وهي بلدة في مدينة كوريولي الواقعة في مقاطعة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.



وقال المحافظ إبراهيم مالابو في وقت سابق إن ما لا يقل عن 22 طفلا قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة وربما قذيفة هاون، بحسب ما نقلته حينها "بي بي سي".



وبذلك ألقى المحافظ باللائمة على "حركة الشباب" التي نفت بدورها أي مسؤولية لها فيما حصل.