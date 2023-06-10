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السبت 10 حزيران 2023 ساعة 09:58

مقتل 13 واصابة 20 جراء اشتباكات عرقية في جنوب السودان

مقتل 13 واصابة 20 جراء اشتباكات عرقية في جنوب السودان
وقتل الخميس فتى يبلغ 14 عاما من مجموعة الشلك العرقية طعنا في مخيم ملكال على بعد نحو 520 كيلومترا شمال العاصمة جوبا في ولاية أعالي النيل.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان لها، أن هذه الواقعة "تسببت في اندلاع أعمال عنف عرقية"، مشيرة إلى سقوط ما مجموعه 13 قتيلا و20 جريحا.

وقالت إن "مناخ انعدام الأمن هذا يعوق الأنشطة الإنسانية"، مشيرة إلى تعليق عمليات "نقل الجنوب سودانيين الفارين من الصراع في السودان من النقاط الحدودية نحو ملكال".

يذكر أن جنوب السودان شهد حربا أهلية استمرت 5 سنوات، بين أنصار الرئيس سلفا كير والمعارض رياك مشار، وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص ونزوح الملايين.
رقم : 1063010
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