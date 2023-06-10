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السبت 10 حزيران 2023 ساعة 10:08

ايران وقطر تعتزمان تطوير العلاقات في مجال سوق العمل

ايران وقطر تعتزمان تطوير العلاقات في مجال سوق العمل
وجاء هذا اللقاء اثناء مشاركة الوزيرين في اجتماع منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة في جنيف ، حيث هنأ مرتضوي ، المري بانتخاب قطر لرئاسة الاجتماع الـ 111 لهذه المنظمة ، وأكد على التعاون الواسع والكبير بين ايران وقطر في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية ، قائلا ان رفع مستوى العلاقات مع قطر يعتبر موضوعا استراتيجيا جدا لايران.

وتابع وزير العمل الايراني ان البلدين قاما بعمل قيم في التعاون وتبادل التجارب في المحافل الدولية، ويمكن تطوير هذا التعاون على صعيد المنطقة.

ودعا مرتضوي نظيره القطري الى زيارة ايران للاطلاع على الامكانيات الواسعة لدى المجموعات التابعة لوزارة العمل الايرانية.

من جانبه اكد وزير العمل القطري ايضا على اهمية تطوير علاقات بلاده مع ايران ، قائلا " لن ننسى الدعم الايراني اثناء فترة فرض الحظر على قطر" .

واضاف وزير العمل القطري " خلال الزيارة الى طهران سنمهد لرفع مستوى التعاون ليس فقط في مجال العمالة واصحاب العمل بل في كافة المجالات ".
رقم : 1063013
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