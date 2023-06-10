لا توجد أي مادة نووية غير معلن عنها في إيران

وعقب تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية" (GOV / 2023/26 ، 31 مايو 2023) ، أوضحت الممثلية الدائمة لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تتخذ من فيينا مقراً لها، وجهات نظرها وملاحظاتها، حول هذا التقرير.



وقالت، في حين أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة صارمة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني، لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.



وأضافت، فيما يتعلق بما يسمى "المواقع الثلاثة"، يجب التأكيد على أن أصل هذه القضية يعود إلى معلومات ملفقة من قبل طرف ثالث خبيث، أي الكيان الإسرائيلي، قدمها للوكالة بينما هو يمتنع حتى عن قبول أي تعهد بموجب وثائق أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي.



وتابعت، لا يمكن اعتبار مجرد وجود جزيئات يورانيوم منخفضة في المواقع المزعومة على أنه وجود مواد نووية أو معدات ملوثة. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة لم تزود إيران بأي مستندات معتبرة لاثبات مزاعمها.



وأكدت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أثبتت حتى الآن، مصممة على الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة (INFCIRC / 214).