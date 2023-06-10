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السبت 10 حزيران 2023 ساعة 12:39

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الصين

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الصين
وقال مسؤولون ،أمس الجمعة، إن بلينكن سيصل يوم 18 يونيو إلى بكين، وستكون أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أمريكي كبير للصين منذ زيارة سلفه مايك بومبيو في أكتوبر 2018.

ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن الزيارة رسميا.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، قد صرح مؤخرا بأن واشنطن ستعلن "في مستقبل قريب" عن سفر مسؤولين أمريكيين، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وللمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهامه في امريكا، التقى بنظيره الصيني، شي جين بينغ، في نوفمبر الماضي، خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، واتفقا على التعاون في عدد من القضايا.

لكن العلاقات بين البلدين توترت مجددا في فبراير بعد تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الأراضي الأمريكية، والذي اعتبرته واشنطن عملا تجسسيا، وألغى بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.

ومع ذلك سعى الجانبان مؤخرا إلى التهدئة، لا سيما خلال اجتماع مغلق في مايو في فيينا بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي.
مصدر : وكالات
رقم : 1063035
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