الرئيس الأسد يستقبل سفير سوريا بالجامعة العربية

وزود الرئيس الأسد السفير آلا بتوجيهاته قبيل توجهه إلى القاهرة لأداء مهامه.



وكان الأسد قد أصدر المرسوم رقم 126 للعام 2023 الذي ينص على تسمية السفير حسام الدين آلا مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى جامعة الدول العربية.