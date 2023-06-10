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السبت 10 حزيران 2023 ساعة 13:19

الإفراج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في العراق

الإفراج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في العراق
وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، تم تخصيص جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق لتأمين حاجات الحجاج، كما تم دفع جزء من الأموال لتوريد السلع الأساسية.

وأضاف: ما يتم تداوله يشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو 2.7 مليار دولار.

وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إلى السماح بدفع جزء من مطالب إيران من قبل العراق، وقال: إن هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق لأن احتياجات البنك المركزي كبيرة و لقد تم شراء السلع الأساسية. في الواقع، يمكن أن تساهم الانفراجة بالعملة بشكل كبير في استقرار سوق العملات وكذلك السلع الأساسية.
رقم : 1063061
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