وزير الدفاع الإيراني يعلن زيادة الصادرات وإنتاج المنتجات العسكرية

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني، خلال ملتقى كبار مدراء وزارة الدفاع، إن وزارة الدفاع لديها عدة أهداف تتماشى مع تعزيز القوة العسكرية، من بينها زيادة إنتاج المنتجات والخدمات العسكرية والمدنية، وتعزيز قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاعية والالكترونية والدبلوماسية الدفاعية مع التركيز على بناء القدرات في التصدير.



وأشار إلى أداء وزارة الدفاع في العام الماضي، وقال أشتياني: بفضل جهود وزارة الدفاع، سجلنا زيادة في الصادرات بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة ضعفين في إنتاج السلع والخدمات المدنية، وزيادة بنسبة 81 في المائة في الإنتاج العسكري العام الماضي، وإن شاء الله، سيستمر هذا المسار بقوة.