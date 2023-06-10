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السبت 10 حزيران 2023 ساعة 16:41

الخارجية السعودية تعلق على إعلان لجنة "6+6" الليبية

الخارجية السعودية تعلق على إعلان لجنة "6+6" الليبية
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية بيانا قالت فيه إن "السعودية تشيد بالجهود المغربية في إنجاح الحوار والتوافق الهامين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة".

وأعربت السعودية في بيانها عن أملها في "توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار".

وفي وقت سابق، أعرب المجلس الرئاسي الليبي، يوم الخميس الماضي، عن تقديره للنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 الليبية، المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.

وجاء في بيان المجلس الرئاسي الليبي: "نثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6، بعد اجتماعاتها التي أقيمت تحت رعاية المملكة المغربية الكريمة، ونحثها في إطار اختصاصها الدستوري على إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق المتبقية، للانتقال إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي لإنهاء المراحل الانتقالية".

يذكر أن لجنة 6+6 أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.
رقم : 1063084
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