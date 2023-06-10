اسلامي: التخصيب عالي النقاء كان من أجل إلغاء الحظر

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية أننا ما زلنا نتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة مؤكدا ان التخصيب عالي النقاء كان من أجل رفع الحظر ، وان هدف المشرع هو اتخاذ إجراء استراتيجي لرفع الحظر.



وفيما يتعلق بالتخصيب بنسبة 60٪ الذي يتم تنفيذه بناءً على قانون المبادرة الاستراتيجية ، أعلن محمد إسلامي: إننا نقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ بناءً على المهمة التي وضعها قانون المبادرة الاستراتيجية على عاتقنا ونحن ملزمون بتنفيذها وبالطبع ، لهذا المستوى من التخصيب استخدامات مختلفة ، بما في ذلك إنتاج المواد الخام للأدوية الإشعاعية ، وأجهزة الكشف وما الى ذلك .



وتابع انهم يلمحون إلى أن إيران تسعى وراء أهداف عسكرية ، لكن هدفنا الرئيسي هو تطبيق قانون المبادرة الاستراتيجية ، والهدف من هذا القانون هو إقناع أو إجبار الأطراف المقابلة على تخفيف الحظر الاقتصادي الجائر على إيران. واستخدمنا هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في إنتاج ألواح الوقود وخاصة المواد الخام لإنتاج الأدوية المشعة مثل "الموليبدينوم".



وأكد إسلامي في حديث لصحيفة "اطلاعات " في هذا السياق : "نحن نتخذ خطوات في إطار أهدافنا الوطنية وأساس سلوكنا هو الالتزام بقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية". هذا ليس شيئًا يمر دون أن تلاحظه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن تحت إشرافهم ومعاهدة حظر الأسلحة النووية في إيران أقرها مجلس الشورى الإسلامي وتحولت إلى قانون. نحن نلتزم تمامًا بقانون معاهدات الضمانات ، والذي يتوافق في الواقع مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي اقره مجلس الشورى الاسلامي.