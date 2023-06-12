الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 حزيران 2023 ساعة 09:17

الشيخ قاووق: المصلحة الوطنية تقتضي عدم وصول رئيس تحدٍ ومواجهة

الشيخ قاووق: المصلحة الوطنية تقتضي عدم وصول رئيس تحدٍ ومواجهة
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة شحور الجنوبية، قال الشيخ قاووق: "لا يعتقدن أحد أنَّه يستطيع أن يخرج عن التوازنات الواقعية، ففي البلد توازنات حسّاسة لا يمكن الانقلاب عليها من خلال انتخاب الرئيس، والمطلوب هو الهدوء والتروي وعدم الحماسة الزائدة التي تكون نتائجها كارثية على البلد".

وأشار إلى أنَّ "الذين كانوا يتهموننا بفرض رئيس للجمهورية، يعملون أنفسهم اليوم على فرض رئيس للتحدي والمواجهة دون موافقة القوى الأساسية في البلد، ويريدون أن يجربوا المجرب، ونحن كنا ولا زلنا ندعو إلى توافقات وطنية واسعة تجمع اللبنانيين لإخراج لبنان من محنته، ولسنا بحاجة إلى افتعال أزمات جديدة".

واعتبر الشيخ قاووق أنَّ "توافقات التحدي والمواجهة التي أُنتجت، هي توافقات مجتزأة، تقسّم اللبنانيين، وتعمّق جراحهم، ولا تأخذ البلد إلى الانقاذ، ولا تبني بلدًا، وإنما تبني أحقادًا ومواجهات وفتنًا داخلية، ونحن نريد أن نحصّن البلد من الفتنة الداخلية".

وشدد على أنَّه "عندما طرحنا الحوار والتوافق، لم نكن نطرح هذا الأمر من موقع الضعيف، وإنما من موقع الحريص"، لافتًا إلى أنَّه ليس من مصلحة اللبنانيين وصول رئيس تحدٍ ومواجهة في جلسة الأربعاء القادمة.

وختم الشيخ قاووق بالقول: "إننا في هذه الأيام لا بد لنا أن نوجه التحية لأهلنا في كفرشوبا ومنطقة العرقوب على تصديهم للاعتداءات الإسرائيلية، والتحية للجيش الوطني الذي عبّر بصموده عن تمسّك اللبنانيين بلبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، مؤكدًا أنَّ "الكرامة والسيادة والحرية لا تكتمل إلا باستعادة الأجزاء المحتلة من أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، كما أن المقاومة عند التزامها، فهي تستعد ليوم تحرر فيه هذه الأرض كما حررت باقي الوطن"، معتبرًا أنَّ مشهد اللبنانيين من الجيش والشعب والمقاومة بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، يعبّر عن السيادة الحقيقية.
رقم : 1063398
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
12 حزيران 2023
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
12 حزيران 2023
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
12 حزيران 2023
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
12 حزيران 2023
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
12 حزيران 2023
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
12 حزيران 2023
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
12 حزيران 2023
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
12 حزيران 2023
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
10 حزيران 2023
بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
10 حزيران 2023
صاروخ "فتاح" الأسرع من الصوت... قفزة كبيرة في عقيدة القوة والردع الإيرانية
صاروخ "فتاح" الأسرع من الصوت... قفزة كبيرة في عقيدة القوة والردع الإيرانية
10 حزيران 2023
"مهندس الأمن" التركي على رأس الجهاز الدبلوماسي
"مهندس الأمن" التركي على رأس الجهاز الدبلوماسي
10 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد