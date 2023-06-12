الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد

وقال الأدميرال حبيب الله سياري مساعد قائد الجيش للشؤون التنسيقية ان القوة البرية للجيش مساء الاحد في مقابلة مع شبكة خبر ، في إشارة إلى قوة الجيش: ان جاهزية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ المهمة الموكلة إليها اليوم هي في أعلى مستوياتها.



وأضاف: "اليوم ، تتمركز قواتنا البرية البطولية على الحدود الشرقية والغربية وتضمن أمن الحدود".



وصرح الادميرال سياري : "إن معظم القوات البرية للجيش في جميع أنحاء البلاد على جهوزية للتصدي والرد على أي تهديد حيثما كان ذلك ضروريا للحفاظ على أمن واستقرار حياض البلاد".



وتابع الأدميرال سياري: إن قوة الدفاع الجوي للبلاد، تعمل على ضمان امن جميع منظومات الدفاع الأرضية وتراقب على مدار الساعة الحدود الجوية للبلاد .



وقال: "قواتنا الجوية جاهزة في أي لحظة عبر استخدام جميع أنواع المقاتلات ، للتصدي لأي تهديد حيثما كان ذلك ضروريا للدفاع عن الحدود الجوية في سماء البلاد وحدودها".



وأضاف: إن قواتنا البحرية مستعدة لحماية الحدود وإرساء الأمن لخطوط الاتصال بالبلاد في مختلف البحار والمحيطات ، وهي تدافع حيثما اقتضت الضرورة ، عن الحدود البحرية ومنطقة المراقبة والمياه الإقليمية ومصالح وموارد البلاد .



وأكد الأدميرال سياري: كل الحالات المذكورة تظهر أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل إلى ما يحتاجه من خلال التوكل على الله والاعتماد على كل القدرات الداخلية.