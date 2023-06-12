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الاثنين 12 حزيران 2023 ساعة 09:31

الاحتلال يواصل انتهاكاته: إصابات واعتقال واقتحام واستيلاء واعتداءات للمستوطنين

الاحتلال يواصل انتهاكاته: إصابات واعتقال واقتحام واستيلاء واعتداءات للمستوطنين
إصابات وهدم سور في قلقيلية

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم، وتركّزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وهدمت قوات الاحتلال سورا يحيط بأرض زراعية في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية. وأفاد عضو المجلس القروي عبد الكريم أيوب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت سورا إسمنتيا طوله 100 متر، وارتفاعه ما يقارب المترين، يحيط بأرض زراعية مساحتها دونم، تعود للمواطن عبد الرحيم الشيخ، وذلك بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وأجرت أعمال مسح في محيط المنطقة.

اعتقال 8 مواطنين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من محافظة بيت لحم الطفل نوح تيسير حمامرة (16 عاما)، والشاب محمد نادر سباتين (18 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة حوسان.

ومن محافظة جنين، اعتقلت الشاب عبد الله عمر صالح زيد عقب مداهمة منزله في قرية نزلة الشيخ زيد. كما اعتقلت كلا من: الشاب المصاب غانم بسام حمارشة، وعبود جعفر الطاهر، والفتى عبد محمد حمارشة، بعد ان داهمت منازل ذويهم في يعبد. كما داهمت قوات الاحتلال منزلي الأسير المحرر طارق قبها، وعلي عمارنة، وفتشتهما، وعبثت بمحتوياتهما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام.

ومن محافظة الخليل اعتقلت المواطن معاوية فتحي الشرباتي، أثناء تواجده في شارع السهلة، الذي شهد اعتداءات للمستوطنين على المواطنين.

ومن محافظة القدس اعتقلت الفتى محمد ياسر درويش، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في العيسوية.

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وآخرون يرعون أغنامهم في مسافر يطا

اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأقدمت مجموعة من المستوطنين، على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الصيفية، في منطقة الثعلة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان أسامة مخامرة لـ"وفا"، أن عشرات المستوطنين استباحوا أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الصيفية، وأدخلوا أغنامهم إلى منطقة الثعلة، لرعيها وتخريبها.
رقم : 1063405
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