قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم الجلزون شمالي 'البيرة'

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن "مصادر محلية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بهاء عياش، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.