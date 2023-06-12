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الاثنين 12 حزيران 2023 ساعة 10:06

قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم الجلزون شمالي 'البيرة'

قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم الجلزون شمالي
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن "مصادر محلية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد بهاء عياش، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.
رقم : 1063413
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