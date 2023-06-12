أزعور: لست تحديا لأحد وملتزم قيادة التغيير ويدي ممدودة للحوار

واضاف المصدر ان ازعور بيَّن أنّه "لا تخفى على اللّبنانيّين واللّبنانيّات حدّة الانقسامات السّياسيّة اللّبنانيّة عمومًا، ولا تلك المتعلّقة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة خصوصًا".



وأكّد "أنّني لا أريد لترشيحي أن يكون تقاطع الحدّ الأدنى بين مواقف ومشاريع القوى السّياسيّة المختلفة، بل تلاقي الحدّ الأقصى بين أحلام اللّبنانيّين واللّبنانيّات بوطن نستحقّه جميعًا، سيّدًا حرًّا مستقلًا مزدهرًا. وطن نستطيع فيه أن نستعيد تألّق التّجربة اللّبنانيّة المهدّدة بالاندثار، بمعناها وصورتها ومؤسّساتها وعناوين نجاحها كافّة".