الصحة الإيرانية: تسجيل 29 إصابة و 4 وفيات بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 612 ألفا و 211 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 12 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 367 ألفا و 542 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 66 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 288 حالة وفاة.



وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 763 ألفا و 3 إختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 537 ألفا و 682 لقاحا.



وحسب التقرير لا توجد الآن أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والبرتقالية (متوسطة الخطورة) فيما هنالك 65 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 383 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).