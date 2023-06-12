الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده على الحدود المصرية

ووفقاً لما ذكره المراسل العسكري لإذاعة الجيش” دورون كدوش” فالتعليمات الجديدة تشمل حظر الاقتراب من الجدار الحدودية لعدة أمتار، حيث طلب من الجنود الابتعاد عن الحدود وعدم الاقتراب من محور ” فيلادلفي” المحاذي للحدود المصرية دون موافقة.



كما يتوجب على الجنود الإبلاغ عن أي تحرك مصري مريب على الحدود.



وبالإضافة إلى ذلك فعلى الجنود ارتداء خوذة حال ملاحظة تحركات مريبة والتواصل مع قادتهم والاستعداد لإطلاق النار.



ووفقاً للمراسل فإن التعليمات الجديدة تعني أن الجيش لم يعد يثق بالجيش المصري على الحدود وأنه وطالما نجحت العملية السابقة فقد يتجرأ آخرون على تنفيذها.



ومن المتوقع أن يصدر الجيش غدًا تحقيقه الكامل حول العملية بالإضافة إلى التوصيات المناسبة منعًا لتكرار هكذا عمليات.