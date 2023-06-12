الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 حزيران 2023 ساعة 16:52

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده على الحدود المصرية

الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده على الحدود المصرية
ووفقاً لما ذكره المراسل العسكري لإذاعة الجيش” دورون كدوش” فالتعليمات الجديدة تشمل حظر الاقتراب من الجدار الحدودية لعدة أمتار، حيث طلب من الجنود الابتعاد عن الحدود وعدم الاقتراب من محور ” فيلادلفي” المحاذي للحدود المصرية دون موافقة.

كما يتوجب على الجنود الإبلاغ عن أي تحرك مصري مريب على الحدود.

وبالإضافة إلى ذلك فعلى الجنود ارتداء خوذة حال ملاحظة تحركات مريبة والتواصل مع قادتهم والاستعداد لإطلاق النار.

ووفقاً للمراسل فإن التعليمات الجديدة تعني أن الجيش لم يعد يثق بالجيش المصري على الحدود وأنه وطالما نجحت العملية السابقة فقد يتجرأ آخرون على تنفيذها.

ومن المتوقع أن يصدر الجيش غدًا تحقيقه الكامل حول العملية بالإضافة إلى التوصيات المناسبة منعًا لتكرار هكذا عمليات.
رقم : 1063477
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
12 حزيران 2023
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
12 حزيران 2023
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
12 حزيران 2023
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
12 حزيران 2023
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
12 حزيران 2023
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
12 حزيران 2023
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
12 حزيران 2023
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
12 حزيران 2023
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
12 حزيران 2023
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
10 حزيران 2023
بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
10 حزيران 2023
صاروخ "فتاح" الأسرع من الصوت... قفزة كبيرة في عقيدة القوة والردع الإيرانية
صاروخ "فتاح" الأسرع من الصوت... قفزة كبيرة في عقيدة القوة والردع الإيرانية
10 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد