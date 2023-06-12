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الاثنين 12 حزيران 2023 ساعة 18:15

يوروستات : ألمانيا انضمت إلى مجموعة مستوردي النفط الإيراني

يوروستات : ألمانيا انضمت إلى مجموعة مستوردي النفط الإيراني
وتظهر أحدث المعلومات التي نشرها مركز الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن ألمانيا استوردت شحنة كبيرة من النفط الخام أو المنتجات النفطية من إيران لأول مرة في السنوات الخمس الماضية.

ووفقًا لاحصاءات يوروستات ، استورد هذا البلد العام الجاري 69 الف و737 طنًا من النفط الخام أو المنتجات البترولية من إيران في مارس من هذا العام. وكان المانيا قد استوردت اخر مره في أكتوبر 2018 شحنة من النفط الخام أو المنتجات النفطية من إيران.

وتم استيراد هذه الكمية من النفط الإيراني من قبل دولة أوروبية في الوقت ماتزل الادارة الاميركية لم تجري بعد أي تغييرات على اجراءات الحظر غير القانونية ضد إيران.

الى ذلك استوردت بلغاريا ، بصفتها عضوًا آخر في الاتحاد الأوروبي ، 147 طنًا من النفط الخام أو المنتجات من إيران في الربع الأول من هذا العام ، وهو بالطبع ليس رقمًا مهمًا.

وبناءً على ذلك ، استورد عضوان في الاتحاد الأوروبي النفط الخام أو المنتجات البترولية من إيران في الربع الأول من هذا العام ، في خطوة تتعارض مع سياسة الحظر النفطي للولايات المتحدة على إيران.

وبحسب المحللين ، فان الظروف الاقتصادية والجيوسياسية للعالم قد تغيرت ، خاصة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا ، وازدادت رغبة المصافي الأوروبية في تجاهل العقوبات الأمريكية ضد إيران.

ويُظهر إدراج أرقام واردات النفط الإيراني في قاعدة بيانات أوروبية رسمية رغبة السلطات الأوروبية في النأي بنفسها عن العقوبات أو على الأقل إظهار معارضتها لسياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وفقًا لهذا التقرير ، في عام 2022 بأكمله ، استوردت دول بلغاريا ورومانيا وبولندا ما مجموعه 4181 طنًا من النفط الخام أو المنتجات النفطية من إيران.
رقم : 1063498
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