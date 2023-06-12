الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 حزيران 2023 ساعة 18:47

ترقّب لجلسة 14حزيران لانتخاب رئيس للبنان

ترقّب لجلسة 14حزيران لانتخاب رئيس للبنان
على أن غدًا لناظره قريب، والساعات المقبلة كفيلة بجلاء الصورة. حيث من المرجّح أن لا تصل إلى خواتيم سعيدة وتملأ فراغ الرئاسة الأولى في البلاد.

48 ساعة تفصلنا عن جلسة انتخاب الرئيس، حيث تكثفت الاتصالات والاجتماعات التي ستبقى مفتوحة بين الكتل النيابية كافة حتى موعد الجلسة، في ظل مفاجآت ستشهدها الجلسة، وفق معلومات صحيفة البناء اليوم الاثنين والتي لفتت الى أن فريق المعارضة والتيار الوطني الحر ورغم كل الدعم والتلاقي الخارجي لم ينجحوا حتى مساء أمس من ضمان 65 صوتاً لأزعور.

على وقع تقاطع المصالح لدى بعض القوى السياسية اللبنانية التي رشحت الوزير السابق جهاد ازعور من جهة، وبين حمل مشروع وطني لدى البعض الاخر ممن دعموا ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من جهة اخرى، يعيش لبنان حالا من الترقب وسط حال من الانقسام السياسي بانتظار ما ستؤول اليه جلسة الاربعاء المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

هذا في وقت رأت فيه اوساط عدة ان ما يجري يؤسس الى مرحلة اكثر تعقيدا فيما لو خرجت الجلسة خالية الوفاض.

مصادر مطلعة اعتبرت ترشيح ازعور الذي شغل منصب وزير الاقتصاد سابقا، واعتبر من ضمن المنظومة التي ادت الى الانهيار المالي والاقتصادي، لا يمثل جدية من قبل القوى المتناقضة التوجه، التي رشحته، مشيرة الى ان لكل طرف منها مرشح خلفي.

يشار الى ان جلسة الاربعاء هي الثانية عشر في مشهد الاستحقاق الرئاسي وتاتي في ظل ترنح البلاد تحت وطأة الازمة الاقتصادية المفتعلة من جهة والتدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية من جهة ثانية سيما وان النكد السياسي الذي تمارسه بعض القوى النيابية لا تراعي المصلحة الوطنية وهي غير بعيدة عن الاملاءات الخارجية.
رقم : 1063504
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
12 حزيران 2023
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
12 حزيران 2023
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
12 حزيران 2023
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
12 حزيران 2023
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
12 حزيران 2023
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
12 حزيران 2023
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
12 حزيران 2023
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
12 حزيران 2023
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
12 حزيران 2023
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
10 حزيران 2023
بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
10 حزيران 2023
صاروخ "فتاح" الأسرع من الصوت... قفزة كبيرة في عقيدة القوة والردع الإيرانية
صاروخ "فتاح" الأسرع من الصوت... قفزة كبيرة في عقيدة القوة والردع الإيرانية
10 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد