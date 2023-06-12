الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 حزيران 2023 ساعة 19:07

بحث عملية توثيق التعاون بين جمارك إيران وجمهورية أذربيجان

بحث عملية توثيق التعاون بين جمارك إيران وجمهورية أذربيجان
والتقى السيد عباس موسوي ، سفير جمهورية إيران الإسلامية في باكو اليوم (الإثنين) ، وتحدث مع شاهين باقراوف ، الرئيس الجديد للجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان وعقد معه جولة من المباحثات.

وجرى في هذا الاجتماع ، التاكيد على توثيق التعاون بين جمارك البلدين ، خاصة في المناطق الحدودية الأربعة ، وإزالة العقبات وتسريع عملية الإجراءات الجمركية والترانزيت ، والاستخدام الأمثل للنظام الإلكتروني لإعلان المواصفات قبل دخول المنافذ الحدودية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ولدى البلدين إيران وجمهورية أذربيجان أربعة معابر حدودية نشطة للطرق والسكك الحديدية في مدن أستارا وبيله سوار وجلفا وبلدشت.
رقم : 1063509
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
12 حزيران 2023
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
12 حزيران 2023
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
12 حزيران 2023
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
12 حزيران 2023
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
12 حزيران 2023
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
12 حزيران 2023
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
12 حزيران 2023
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
12 حزيران 2023
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
12 حزيران 2023
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
10 حزيران 2023
بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين
10 حزيران 2023
صاروخ "فتاح" الأسرع من الصوت... قفزة كبيرة في عقيدة القوة والردع الإيرانية
صاروخ "فتاح" الأسرع من الصوت... قفزة كبيرة في عقيدة القوة والردع الإيرانية
10 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد