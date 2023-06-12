بحث عملية توثيق التعاون بين جمارك إيران وجمهورية أذربيجان

والتقى السيد عباس موسوي ، سفير جمهورية إيران الإسلامية في باكو اليوم (الإثنين) ، وتحدث مع شاهين باقراوف ، الرئيس الجديد للجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان وعقد معه جولة من المباحثات.



وجرى في هذا الاجتماع ، التاكيد على توثيق التعاون بين جمارك البلدين ، خاصة في المناطق الحدودية الأربعة ، وإزالة العقبات وتسريع عملية الإجراءات الجمركية والترانزيت ، والاستخدام الأمثل للنظام الإلكتروني لإعلان المواصفات قبل دخول المنافذ الحدودية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .



ولدى البلدين إيران وجمهورية أذربيجان أربعة معابر حدودية نشطة للطرق والسكك الحديدية في مدن أستارا وبيله سوار وجلفا وبلدشت.