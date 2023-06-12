ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق

إيران (إسلام تايمز) - كشف الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، اليوم الاثنين، عن البضائع التي يمكن لبلاده شرائها بالأموال التي أفرجت عنها الحكومة العراقية مؤخراً.