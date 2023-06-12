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الاثنين 12 حزيران 2023 ساعة 20:22

ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق

ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
وقال حسيني في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية وتابعها موقع "إسلام تايمز"، إنه "بإطلاق العراق 2.7 مليار دولار يمكننا شراء بضائع ليست على لائحة العقوبات".

وأوضح "تم الإفراج عن ملياري و 700 مليون دولار من الأصول الإيرانية في العراق، ولا يمكننا أن نشتري بها أسلحة وبضائع ذات استخدام مزدوج ويمكن استخدامها في الصناعة النووية؛ لكن يمكننا شراء باقي السلع غير المدرجة في قائمة الحظر"

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "منذ حوالي أسبوعين، تم الإفراج عن هذه الأموال وكان يمكن استخدامها، ولكن الآن تم نشر الخبر، والمفاوضات جارية ووعدنا بالإفراج عن مواردنا في كوريا الجنوبية".

كما كشف حسيني عن وجود مفاوضات بين مسؤول الشؤون الإيرانية في الخارجية الأمريكية روبرت مالي وممثل إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني في نيويورك، مبيناً "على ما يبدو توشك مفاوضات روبرت مالي مع أيرواني في نيويورك على الانتهاء، ولأول مرة نتفاوض مباشرة مع الأمريكيين".

كم هو هذا الدين؟

وعن مقدار هذا المبلغ، أوضح حسيني إن "الدين الأصلي المترتب على العراق حوالي مليار و 600 مليون دولار، وحوالي 300 مليون دولار تم تغريمهم على ما يبدو بسبب التأخير، وفي المجموع، ما أعرفه هو حوالي مليار و 900 مليون دولار".

وتابع "حجاجنا ذاهبون إلى المملكة العربية السعودية وعليهم الدفع، وقد وافق العراق على إعطائنا جزءًا من هذه الأموال لاستخدامها في نفقات الحج، قالوا أيضًا أنه يمكنك شراء سلع غير خاضعة للعقوبات لبقية المبلغ".
رقم : 1063520
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