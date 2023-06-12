ألمانيا تنظم إلى مجموعة مستوردي النفط الإيراني 

وفقًا لإحصاءات يوروستات، استوردت هذه الدولة 69737 طنًا من النفط الخام أو المنتجات النفطية من إيران في مارس من هذا العام، مضيفة أن "واردات هذه الكمية من النفط الإيراني من قبل دولة أوروبية في حين أن الحكومة الأمريكية لم تطبق بعد أي تغييرات على العقوبات ضد إيران".



كما استوردت بلغاريا، بصفتها عضوًا آخر في الاتحاد الأوروبي، 147 طنًا من النفط الخام أو المنتجات من إيران في الربع الأول من هذا العام ، وهو بالطبع ليس رقمًا مهمًا.



ويوروستات هي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورغ، مسؤولياتها الرئيسية هي تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي، وتعزيز المواءمة بين الأساليب الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.