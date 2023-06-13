علي باقري يصل إلى أبوظبي

وكان علي باقري قد استقبل قبل اسبوعين في طهران وزير الدولة الإماراتي شاهين المرر وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدللهيان، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر.



وخلال اللقاء أشار إلى سياسة الجوار للحكومة الإيرانية في تنمية العلاقات مع الجيران، منوهاً إلى أن الإمارات شريك تجاري موثوق به، وأضاف أن العلاقات بين البلدين يجري تنميتها على المستويين العام والخاص.



واعتبر وزير الخارجية الإيراني تعزيز التعاون الثنائي يخدم البلدين والمنطقة.



بدوره أكد خليفة شاهين المرر، في هذا اللقاء، عزم الإمارات على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.