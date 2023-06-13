الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 حزيران 2023 ساعة 09:30
في ذكرى صدور فتوى 'الجهاد الكفائي'..

العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس

العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
وقوات الحشد الشعبي المقدس هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالي 67 فصيلاً.

شُكِّلَتْ قوات الحشد الشعبي بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجع الديني الاعلى في محافظة النجف الاشرف، وذلك بعد سيطرة جماعة "داعش" الوهابية التكفيرية على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد.

وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر 2016.

تكونت نواة الحشد من بعض الفصائل المسلحة بعد أن أصدر السيد نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، أوامر بتعبئة الجماهير وتشكيل هيئة الحشد الشعبي، كي يقفوا بوجه تهديدات 'داعش' للعاصمة العراقية بغداد وأطرافها.

وبدأ الحشد الشعبي يوم 13 مارس 2014 بعد اجتماع بين السيد نوري المالكي وقادة الكتائب المسلحة، ومن ثم ذهاب الكتائب إلى الفلوجة. واتفق على حماية بغداد وسامراء ومناطق غرب العراق.

وقد تشكل الحشد في البداية من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وقوات الشهيد الصدر. ثم توسع الحشد من المتطوعين الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي وهم بغالبهم من الشيعة، وانضم إليهم لاحقا العشائر السنية من المناطق التي سيطرت عليها "داعش" في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات كالمسيحيين، والتركمان والأكراد.
رقم : 1063623
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
13 حزيران 2023
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
12 حزيران 2023
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
12 حزيران 2023
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
12 حزيران 2023
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
12 حزيران 2023
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
12 حزيران 2023
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
12 حزيران 2023
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
أقسام أخری نبض السوشيال تزويد السفن الحربية الايرانية بصواريخ مداها 2000 كيلومتر
12 حزيران 2023
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
الذرية الايرانية : العالم يرغب في شراء الماء الثقيل من ايران
12 حزيران 2023
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
الأدميرال سياري: القوة البرية للجيش جاهزة للرد على أي تهديد
12 حزيران 2023
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
12 حزيران 2023
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد
10 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
مفتاح حل مشاكل لبنان بيد بشار الأسد