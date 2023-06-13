العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس

مرت تسعة أعوام على فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني لمواجهة عصابات داعش الإرهابية في العراق، والعراقيون لا زالوا يستذكرون البطولات التي سطرها أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي الذين لبوا الفتوى المباركة وخروجوا لمواجهة القوى الظلامية.



وصدرت تلك الفتوى بالتزامن مع اجتياح عصابات داعش لمحافظات العراق الشمالية و الغربية و تهديدها كل مدن العراق والانكسار الواضح للقوات الأمنية في تلك المناطق ظهر هناك استقطاب طائفي مقيت وحرب ضد الوحدة الاسلامية كون الشعارات التي اتت بها عصابات داعش كانت طائفية بامتياز وهددت كل المقدسات والأديان و الأقليات الموجودة في المجتمع العراقي.



فأصدر السيد السيستاني الفتوى المباركة لتحقق الإنتصارات المتلاحقة على الإرهاب في ساحات القتال بعد أن استطاعت القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي من إعادة الأمن للعديد من المناطق العراقية وتحريرها من العصابات الإرهابي التي عاثت فيها الفساد.



وقوات الحشد الشعبي المقدس هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالي 67 فصيلاً.



شُكِّلَتْ قوات الحشد الشعبي بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجع الديني الاعلى في محافظة النجف الاشرف، وذلك بعد سيطرة جماعة "داعش" الوهابية التكفيرية على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد.



وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر 2016.



تكونت نواة الحشد من بعض الفصائل المسلحة بعد أن أصدر السيد نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، أوامر بتعبئة الجماهير وتشكيل هيئة الحشد الشعبي، كي يقفوا بوجه تهديدات 'داعش' للعاصمة العراقية بغداد وأطرافها.



وبدأ الحشد الشعبي يوم 13 مارس 2014 بعد اجتماع بين السيد نوري المالكي وقادة الكتائب المسلحة، ومن ثم ذهاب الكتائب إلى الفلوجة. واتفق على حماية بغداد وسامراء ومناطق غرب العراق.



وقد تشكل الحشد في البداية من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وقوات الشهيد الصدر. ثم توسع الحشد من المتطوعين الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي وهم بغالبهم من الشيعة، وانضم إليهم لاحقا العشائر السنية من المناطق التي سيطرت عليها "داعش" في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات كالمسيحيين، والتركمان والأكراد.



وبالتزامن مع الإنتصارات الميدانية، حققت الفتوى الوحدة بين الأطياف والإنتماءات العراقية المختلفة وحققت السلام لكل أبناء الشعب العراقي على اختلاف انتماءاتهم وذلك بفضل تضحيات وإنجازات القوات الأمنية والحشد الشعبي وإلتزامهم بفتوى المرجعية التي أعطتهم الدعم والزخم الكبير للإستمرار بالمعارك حتى تحرير كامل العراق من براثن الإرهاب.



كما إن الفضل كل الفضل للشهداء الذين سقطوا في سوح الجهاد مدافعين عن الأرض والعرض فكان أقل الواجب هو استذكارهم.



كما أكد ذلك السيد محمد رضا السيستاني النجل الأكبر للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، الذي دعا في بيان إلى استذكار الذين سقطوا تلبية للفتوى واختاروا بإرادتهم الحرة أن يسلكوا طريق الشهادة دفاعا عن حياض المسلمين وأعراضهم ومقدساتهم.



السيستاني الذي زار قبور شهداء الحشد شدد على ضرورة استذكار أولئك الأبطال الذين استرخصوا دمائهم ، وبذلوا أرواحهم في تلك الملحمة الكبرى.