تعاون شامل بين إيران وكازاخستان

وقال آشيمبايوف في لقاء مع السفير الإيراني في آستانا "علي أكبر جوكار" إن بلاده ترغب أيضا في تعزيز أكبر للعلاقات البرلمانية مع إيران .



كما قدم رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني شرحا للسفير الإيراني حول الإصلاحات التي قامت بها بلاده بمبادرة من الرئيس الكازاخستاني.



وشدد آشيمبايوف أيضا على ضرورة الاهتمام بنشاط منتدى قادة المذاهب العالمية والتقليدية، داعيا المسؤولين الدينيين في إيران إلى المشاركة في اجتماع يعقد بمناسبة الذكرى الأولى لإنشاء أمانة هذا المنتدى في الخريف القادم.



كما تطرق اللقاء أيضا إلى موضوع تطوير التعاون بين البلدين بشكل أكبر وترسيخ الشراكة الثنائية.