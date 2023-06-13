تطورات إيجابية في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بكوريا الجنوبية

وقال خاندوزي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية الإيرانية والبنك المركزي الإيراني حصلت تطورات إيجابية في هذا المجال، ونأمل الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وغيرها في غضون أسابيع، ما يوفر كمية كبيرة من العملات الصعبة للبلاد.



وأشار وزير الاقتصاد الإيراني إلى إنشاء لجنة مشتركة إيرانية عمانية للاستثمار، وقال: إن الخطوة الأولى لإنشاء هذه اللجنة قد اتخذت أثناء زيارة سلطان سلطنة عمان إلى إيران، وهناك وفد إيراني في مسقط منذ أيام لإجراء مفاوضات بهذا الصدد وسيتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء المفاوضات.

