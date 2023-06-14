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الأربعاء 14 حزيران 2023 ساعة 07:12

استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره النيكاراغوي

استقبال رسمي للرئيس الايراني من قبل نظيره النيكاراغوي
ورحب رئيس نيكاراغوا بالسيد إبراهيم رئيسي ، الذي وصل مساء الثلاثاء الى نيكاراغوا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وفي حفل الاستقبال الذي أقيم في ساحة الحرية في ماناغوا ، حضر رؤساء السلطات الثلاث وشارك ايضا حشد جماهيري للترحيب بالرئيس الايراني والوفد المرافق له.

وسيلقي الرئيسان رئيسي وأورتيغا كلمة أمام الحشد الجماهيري.

وبعد مراسم الاستقبال ستُعقد المحادثات الخاصة بين الرئيسين ومن ثم تجري بحضورهما محادثات بين وفدي البلدين رفيعي المستوى.

وكان الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي قد وصل الثلاثاء إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا في ختام زيارته لفنزويلا في اطار جولة على اميركا اللاتينية تشمل كوبا ايضا.

وتاتي زيارة الرئيس آية الله رئيسي ، لنيكاراغوا بدعوة رسمية من الرئيس دانييل أورتيغا.

وخلال زيارته إلى كاراكاس التي استغرقت يومين، التقى الرئيس الإيراني نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومن ثم جرت بحضورهما محادثات بين وفدي البلدين رفيعي المستوى وفي ختامها تم توقيع 19 وثيقة تعاون مهمة بين البلدين.

والتقى الرئيس الايراني كذلك رئيس البرلمان ومجموعة من رؤساء اللجان البرلمانية، وقام بزيارة لمعرض العلوم والتكنولوجيا للإنجازات الإيرانية ، وشارك في حفل استئناف خط إنتاج شركتين إيرانيتين كبيرتين للسيارات والجرارات والقى كلمة في حشد من الشباب والنخب الفنزويليين.

وكان آية الله رئيسي قد بدا يوم الاثنين جولة الى اميركا اللاتينية تشمل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى من أجل تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة.
مصدر : وكالات
رقم : 1063800
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