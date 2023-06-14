‘‘عرين الأسود‘‘ تدعو مقاتليها الاستعداد لمعركة قريبة مع الاحتلال

جاء ذلك في بيان، قالت فيه إنه "لا مجال للتراجع ولا مجال للاستسلام، لا مجال لأي مناورة، لا مجال للرجوع للوراء خطوة واحده" مؤكدة أن الاحتلال "هو من أوغلَ في دماء أبناء شعبنا وعليه أن يتحمل القادم كله".



وأكدت ‘‘عرين الأسود‘‘ ان مقاتليها شاركوا اليوم بالتصدي لاقتحام مخيم بلاطة، شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية، إلى جانب كافة الفصائل المقاومة، مشيرة إلى أنها منعت قبل يومين بالرصاص والعبوات الناسفة، لمحاولة فرض أمر واقع جديد داخل أزقة البلدة القديمة.



وزفت "عرين الأسود" الشهيد "فارس حشاش" الذي "روى بدماءه الزكية أرض مخيم بلاطة، أثناء خوض المخيم معركة العز والفخر والشرف، معركة البطولة صبيحة هذا اليوم" لافتة إلى أن "نخبة اليمام" فشلت في تحقيق أهدافها، من اقتحامها للمخيم.



ودعت المقاومين في نابلس، وكافة مدن الضفة الغربية بالتقدم، ومواجهة قوات الاحتلال، قائلة: "تقدموا فإن قطار المقاومة الذي إنطلق لا يعرف الرجوع، وهذا القطار لن يوصل راكبيه إلا لغايتين فقط إما الشهادة وإما النصر، لا لمنصبٍ ولا لجاه".



يذكر أن قوات الاحتلال، فشلت اليوم في اعتقال أحد المطلوبين، بعد اقتحامها صباح اليوم، مخيم بلاطة شرقي جنين، فيما استشهد أحد الشبان وأصيب ثمانية آخرون، بينهم طفل، خلال العدوان على المخيم.