الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 حزيران 2023 ساعة 07:18

‘‘عرين الأسود‘‘ تدعو مقاتليها الاستعداد لمعركة قريبة مع الاحتلال

‘‘عرين الأسود‘‘ تدعو مقاتليها الاستعداد لمعركة قريبة مع الاحتلال
جاء ذلك في بيان، قالت فيه إنه "لا مجال للتراجع ولا مجال للاستسلام، لا مجال لأي مناورة، لا مجال للرجوع للوراء خطوة واحده" مؤكدة أن الاحتلال "هو من أوغلَ في دماء أبناء شعبنا وعليه أن يتحمل القادم كله".

وأكدت ‘‘عرين الأسود‘‘ ان مقاتليها شاركوا اليوم بالتصدي لاقتحام مخيم بلاطة، شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية، إلى جانب كافة الفصائل المقاومة، مشيرة إلى أنها منعت قبل يومين بالرصاص والعبوات الناسفة، لمحاولة فرض أمر واقع جديد داخل أزقة البلدة القديمة.

وزفت "عرين الأسود" الشهيد "فارس حشاش" الذي "روى بدماءه الزكية أرض مخيم بلاطة، أثناء خوض المخيم معركة العز والفخر والشرف، معركة البطولة صبيحة هذا اليوم" لافتة إلى أن "نخبة اليمام" فشلت في تحقيق أهدافها، من اقتحامها للمخيم.

ودعت المقاومين في نابلس، وكافة مدن الضفة الغربية بالتقدم، ومواجهة قوات الاحتلال، قائلة: "تقدموا فإن قطار المقاومة الذي إنطلق لا يعرف الرجوع، وهذا القطار لن يوصل راكبيه إلا لغايتين فقط إما الشهادة وإما النصر، لا لمنصبٍ ولا لجاه".

يذكر أن قوات الاحتلال، فشلت اليوم في اعتقال أحد المطلوبين، بعد اقتحامها صباح اليوم، مخيم بلاطة شرقي جنين، فيما استشهد أحد الشبان وأصيب ثمانية آخرون، بينهم طفل، خلال العدوان على المخيم.
مصدر : وكالات
رقم : 1063802
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
14 حزيران 2023
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
14 حزيران 2023
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
14 حزيران 2023
الرئيس الفنزويلي: إيران قوة ناشئة في العالم الجديد
الرئيس الفنزويلي: إيران قوة ناشئة في العالم الجديد
14 حزيران 2023
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
13 حزيران 2023
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
13 حزيران 2023
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
12 حزيران 2023
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
12 حزيران 2023
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
12 حزيران 2023
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
12 حزيران 2023
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
12 حزيران 2023
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
12 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟