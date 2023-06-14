عبد اللهيان: رفض الأحادية هو النقطة المشتركة في سياسة إيران ونيكاراغوا

وكتب امير عبداللهيان في حسابه على الفضاء الافتراضي: "نيكاراغوا هي الوجهة الثانية في زیارة رئیس الجمهوریة إلی أمريكا اللاتينية وقال إن وجود سجلات إيجابية للتضامن السياسي بين إيران ونيكاراغوا في المنظمات الدولية يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون الثنائي.



وأضاف أن رفض الأحادية هو النقطة المشتركة بين سياسات البلدين، وایلاء الإهتمام بقدرات أمريكا اللاتينية هو جزء من السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة الايرانية.



ووصل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي أمس الثلاثاء إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا في ختام زيارته لفنزويلا في اطار جولة على اميركا اللاتينية تشمل كوبا ايضا.



وتاتي زيارة السيد رئيسي، لنيكاراغوا بدعوة رسمية من الرئيس دانييل أورتيغا.