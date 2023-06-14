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الأربعاء 14 حزيران 2023 ساعة 10:26

الجيش الايراني: الأمن مستتب على حدود محافظة كردستان

الجيش الايراني: الأمن مستتب على حدود محافظة كردستان
واضاف العميد حيدري في تصريح له على هامش مراسم تكريم قوات الفوج 228 (للقوات البرية للجيش) في مدينة سقز، بأن الأمن مستتب بالكامل في المناطق الحدودية لمحافظة كردستان ورصد الحدود يتم لحظة بلحظة وان القوات البرية للجيش تتعاون مع باقي القوى العسكرية والامنية في عملية رصد الحدود.

وتابع العميد حيدري ان سيطرة استخباراتية جيدة ومناسبة تعم هذه المناطق الحدودية لمحافظة كردستان.

وذكر العميد حيدري ان سبب زيارته لمدينة سقز هو تكريم قوات الفوج 228 والذي ينتشر على حدود محافظة كردستان منذ 3 سنوات وقام باداء المهام الموكلة اليه بنجاح.
رقم : 1063832
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