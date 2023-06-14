مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية

وكانت قد انطلقت اليوم الاربعاء الجلسة 12 لانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري و بحضور جميع الكتل السياسية، فيما بات معلومًا وجود مرشحين؛ رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، فيما أعلن بعض النواب نيتهم تسمية مرشح ثالث في حال التأمت الدورة الثانية.



وحصل المرشح جهاد أزعور وزير المالية السابق على 59 صوتا، فيما حصل المرشح سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله على 51 صوتا.



ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين -أي 86 صوتا- للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا؛ لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.



وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يجتمع فيها مجلس النواب لشغل مقعد الرئاسة، وهو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية، بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، في وقت لا يحظى فيه أي فريق بأكثرية تمكّنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.



والمنصب شاغر منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.



إلا أن إجماع كتل سياسية وازنة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في مواجهة الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، أعاد خلط الأوراق الرئاسية ودفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى تحديد موعد لجلسة انتخاب جديدة.



وقبل أن تبدأ الجلسة أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "مرشحنا يحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا ورؤية واضحة ومعروف بتاريخه وموقفه وقادر على طمأنة كل اللبنانيين"، معتبرًا أن "ما يجمع الذين اتفقوا على المرشح الآخر (جهاد أزعور) هو السعي لإسقاط المرشح سليمان فرنجية".



وقال فضل الله من مجلس النواب إن "الطرف الآخر غير مقتنع بمرشحه فكيف سيقنع اللبنانيين به.. هل هكذا نبني الدولة ونكافح الفساد؟"، مشددًا على أن "فريقنا متماسك ويدخل إلى الجلسة بثقة وقناعة، بينما يدخل الفريق الآخر بقلوب شتّى".



وأشار إلى ضرورة "التخلي عن "النكد السياسي" الذي يعتمده الطرف الآخر".



ورأى فضل الله أنّ "مرشحنا قادر على التواصل مع جميع اللبنانيين ومع الخارج لحل المسائل الشائكة ومن بينها مسألة النازحين"، مؤكدًا أننا "نحتكم إلى الدستور ومتمسكون به ولسنا كغيرنا من الداعين إلى إعادة النظر به إذا لم تأت الأمور لصالحهم".



وأضاف أن "رئيس البلاد يحتاج إلى أوسع تأييد داخلي من المسلمين والمسيحيين وهو لا يُنتج إلا بالتوافق"، لافتًا إلى أننا "نحترم كل فئات الشعب اللبناني ولا نفرض أحدًا على الآخرين ولا نقبل أن يفرض الآخرون علينا خيارهم".



ومن جانبه أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "موقفنا واضح وصريح وعلني وبعيد عن أي اصطفاف"، مضيفًا: "جئنا اليوم لنؤكد على الخيار الديمقراطي بعيدًا عن منطق التحدي والغلبة".



وقال إن "الأهم اليوم هو أن اللبناني لديه هموم والمطلوب وجود رئيس وحكومة وبرنامج إصلاحي".



بدوره اعتبر النائب أسامة سعد من مجلس النواب أن "ما يجري هو تهويل وإرهاب فكري مرفوض وما يسود هو منطق الإقصاء والتحدي"، مشددًا على أن "لبنان يحتاج اليوم إلى مرحلة انتقالية ورئيس قادر على إنقاذ الناس".



ورأى النائب جميل السيد أن ""المهزلة" اليوم كَبُرت لذلك جئنا للمشاركة في الجلسة"، معتبرًا أن "المعركة ليست طائفية بل سياسية بامتياز".



