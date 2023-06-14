الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 حزيران 2023 ساعة 11:18

مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية

مجلس النواب اللبناني يفشل مجددا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية
وكانت قد انطلقت اليوم الاربعاء الجلسة 12 لانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري و بحضور جميع الكتل السياسية، فيما بات معلومًا وجود مرشحين؛ رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، فيما أعلن بعض النواب نيتهم تسمية مرشح ثالث في حال التأمت الدورة الثانية.

وحصل المرشح جهاد أزعور وزير المالية السابق على 59 صوتا، فيما حصل المرشح سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله على 51 صوتا.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين -أي 86 صوتا- للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا؛ لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يجتمع فيها مجلس النواب لشغل مقعد الرئاسة، وهو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية، بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، في وقت لا يحظى فيه أي فريق بأكثرية تمكّنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.

والمنصب شاغر منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله.

إلا أن إجماع كتل سياسية وازنة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في مواجهة الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، أعاد خلط الأوراق الرئاسية ودفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى تحديد موعد لجلسة انتخاب جديدة.

وقبل أن تبدأ الجلسة أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "مرشحنا يحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا ورؤية واضحة ومعروف بتاريخه وموقفه وقادر على طمأنة كل اللبنانيين"، معتبرًا أن "ما يجمع الذين اتفقوا على المرشح الآخر (جهاد أزعور) هو السعي لإسقاط المرشح سليمان فرنجية".

وقال فضل الله من مجلس النواب إن "الطرف الآخر غير مقتنع بمرشحه فكيف سيقنع اللبنانيين به.. هل هكذا نبني الدولة ونكافح الفساد؟"، مشددًا على أن "فريقنا متماسك ويدخل إلى الجلسة بثقة وقناعة، بينما يدخل الفريق الآخر بقلوب شتّى".

وأشار إلى ضرورة "التخلي عن "النكد السياسي" الذي يعتمده الطرف الآخر".

ورأى فضل الله أنّ "مرشحنا قادر على التواصل مع جميع اللبنانيين ومع الخارج لحل المسائل الشائكة ومن بينها مسألة النازحين"، مؤكدًا أننا "نحتكم إلى الدستور ومتمسكون به ولسنا كغيرنا من الداعين إلى إعادة النظر به إذا لم تأت الأمور لصالحهم".

وأضاف أن "رئيس البلاد يحتاج إلى أوسع تأييد داخلي من المسلمين والمسيحيين وهو لا يُنتج إلا بالتوافق"، لافتًا إلى أننا "نحترم كل فئات الشعب اللبناني ولا نفرض أحدًا على الآخرين ولا نقبل أن يفرض الآخرون علينا خيارهم".

ومن جانبه أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "موقفنا واضح وصريح وعلني وبعيد عن أي اصطفاف"، مضيفًا: "جئنا اليوم لنؤكد على الخيار الديمقراطي بعيدًا عن منطق التحدي والغلبة".

وقال إن "الأهم اليوم هو أن اللبناني لديه هموم والمطلوب وجود رئيس وحكومة وبرنامج إصلاحي".

بدوره اعتبر النائب أسامة سعد من مجلس النواب أن "ما يجري هو تهويل وإرهاب فكري مرفوض وما يسود هو منطق الإقصاء والتحدي"، مشددًا على أن "لبنان يحتاج اليوم إلى مرحلة انتقالية ورئيس قادر على إنقاذ الناس".

ورأى النائب جميل السيد أن ""المهزلة" اليوم كَبُرت لذلك جئنا للمشاركة في الجلسة"، معتبرًا أن "المعركة ليست طائفية بل سياسية بامتياز".

 
رقم : 1063840
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
14 حزيران 2023
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
14 حزيران 2023
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
14 حزيران 2023
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
14 حزيران 2023
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
13 حزيران 2023
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
13 حزيران 2023
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
12 حزيران 2023
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
12 حزيران 2023
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
12 حزيران 2023
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
12 حزيران 2023
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
12 حزيران 2023
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
12 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟