الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 حزيران 2023 ساعة 13:22

الدفاع الجوي الايراني مجهز بأنظمة رادار وصواريخ متطورة

الدفاع الجوي الايراني مجهز بأنظمة رادار وصواريخ متطورة
جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد، صباح اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمنطقة الدفاع الجوي للجيش شمال شرقي البلاد والوحدات التابعة لهذه المنطقة الدفاعية، حيث قام بتقييم القدرة العملياتية لقوة الدفاع الجوي التابعة للجيش.

وقال: ان جميع تحركات الاجسام الطائرة الاجنبية يتم رصدها وتحديدها على مدار الساعة وهذا الاقتدار الفريد من قبل حرس الحدود الإيراني قد عمل على استقرار الأمن في البلاد على الساحة الدولية.

وفي إشارة إلى تجهيز الوحدات العملانية لقوة الدفاع الجوي بأجهزة رادار وصواريخ محلية متطورة ، قال قائد قوة الدفاع الجوي: إن ذكاء مهندسي الدفاع الجوي والخبراء التقنيين أدى إلى تصميم وتطوير وإنتاج كميات كبيرة من الصواريخ وأنظمة الدفاع ، التي تعتبر متفوقة حقًا مقارنة بطرازاتها الأجنبية المماثلة ، فهي تحظى بالكفاءة ودقة الأداء الاعلى والصيانة والتصليح الاقل كلفة.

وقال العميد صباحي فرد: إن القدرة التنافسية للاسلحة الرادارية والصاروخية لقوة الدفاع الجوي تبشر بكفاءة وقدرة عالية للمعدات الدفاعية التي تتطور وتتفوق في كل لحظة في ظل الجهود المبذولة من قبل نخبة الشباب ليلاً ونهاراً.
مصدر : وكالات
رقم : 1063869
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
رئيسي: الطموح للاستقلال من السمات المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
14 حزيران 2023
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
14 حزيران 2023
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
14 حزيران 2023
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الإجراءات القسرية الأحادية يجب أن تنتهي فوراً
14 حزيران 2023
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
العراقيون يحتفون بذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس
13 حزيران 2023
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
العميد شيرازي: اليوم وصلنا إلى قوة الردع في العالم
13 حزيران 2023
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
ما هي البضائع التي تشتريها إيران بالأموال التي أفرج عنها العراق
12 حزيران 2023
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ابداً
12 حزيران 2023
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟
12 حزيران 2023
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
هل مجلس التعاون قادر على إمداد العراق بالكهرباء؟
12 حزيران 2023
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
لماذا يخشی قادة الجيش الصهيوني "وحدة رضوان" التابعة لحزب الله؟
12 حزيران 2023
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
كنعاني: الجزر الإيرانية الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدي من أرض البلاد
12 حزيران 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا هاجم محللون مصريون استضافة الإسرائيليين في الفضائيات العربية؟
الشعب اليمني انتصر بصموده الأسطوري
صحيفة هاآرتس الصهيونية تعترف بقتل 28 طفلا فلسطينيا خلال العام الحالي
الجيش الأمريكي وأسرار حماية قواعده في حقول النفط السورية؟